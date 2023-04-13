تلقى فريق بيراميدز صدمة جديدة بإنتهاء موسم أسامة جلال، مدافع الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز، انتهاء موسم أسامة جلال مدافع الفريق بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وأضاف المدير الرياضي أن أسامة جلال تعرض لإصابة بالغة خلال مباراة النهائي، وبعد خضوعه لفحص طبي وأشعة، أثبتت أنه يعاني من قطع في وتر العضلة الضامة.

وشدد هاني سعيد على أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب قوية للغاية ستتسبب في ابتعاده عن الملاعب لقرابة ٣ أشهر للعلاج والتأهيل وبالتالي غيابه عما تبقى من مباريات للفريق خلال الموسم الجاري.

يذكر أن قائد بيراميدز عبد الله السعيد انتهى هو الآخر موسمه الأفريقي مع بيراميدز بعد إصابته في مباراة النهائي كذلك بجزع في الركبة من الدرجة الثانية يغيب بسببه عن الملاعب لمدة شهرين.