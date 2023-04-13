هيئة الدواء توضح استخدام أجهزة المساعدة السمعية وكيفية الاعتناء بها

أوضحت هيئة الدواء المصرية، أن أجهزة المساعدة السمعية هي أجهزة تضخيم الصوت لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.​

وأكدت الهيئة، أن أنواع الأجهزة المساعدة السمعية يوجد لها أكثر من شكل يحدده الطبيب المختص، ومنها ما يتم وضعه داخل الأذن أو خلفها، ولكن كلها لنفس الغرض.​

ولفتت إلى أنه إذا واجهت بعض المشكلات مثل إيجاد السماعة غير مريحة، أو سماع صوتك عالياً جدا، أو سماع بعض المؤثرات من السماعة مثل الصفير أو ضوضاء عند استخدام الموبايل، يجب التوجه للطبيب المختص للمساعدة على التكيف مع هذه الأجهزة بكل راحة.​

وأوضحت الهيئة، كيفية الاعتناء بأجهزة المساعدة السمعية عن طريق:

-الصيانة والنظافة والعناية تطيل عمر المعينة السمعية. ​

-احتفظ بالسماعات الطبية بعيدا عن الحرارة والرطوبة و منتجات الشعر أو غيرها.​

-استبدال البطاريات الفارغة على الفور.