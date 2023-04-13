مخرج مسلسل الكتيبة101: كان عملا صعبا وتأثرت بقصص الشهداء

قال المخرج محمد سلامة، إن مسلسل "الكتيبة 101" كان عملا صعبا، وهذه أول مرة يخوض تجربة إخراج عمل عسكري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، المذاع على القناة «الأولي»، مساء الأربعاء، أنه تأثر جدًا بقصص الشهداء والأبطال الحقيقيين، لافتًا إلى أنه حاول التعبير عن تضحياتهم وعن الآلام التي عايشوها.

وأشار إلى أن أصعب الحلقات بالنسبة له كانت الحلقة 16 و17، موضحًا أنه اتفق مع الدكتور محمد مختار مدير التصوير، على كيفية عمل لوحات فنية في عمل عسكرية، وذلك من خلال عمل معايشة ومعاينة للأماكن الحقيقة وبالفعل وضعوا خطة لتقديم عمل فني مُسلي للجمهور.

وتابع أنه عندما شاهد مقاطع الفيديو الحقيقة للأحداث والكمائن التي تم ضربها، تأثر بشكل كبير وكانت بها لحظات صعبة، وهو ما حفزه للتعبير عنها بشكل جيد، مشيرًا إلى أن مشاهد المعارك كانت الأصعب في المسلسل واستغرقت وقت طويل في التصوير.

يذكر أن مسلسل الكتيبة 101، من ضمن الأعمال التلفزيونية التي شاركت في الجزء الأول من السباق الرمضاني، والعمل من بطولة كلًا آسر ياسين، خالد الصاوي، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، ولبلبة، ووليد فواز، ومن إخراج محمد سلامة.