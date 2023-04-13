باحث أمريكي: الصين لن تتراجع عن تايوان

كثفت الصين، مؤخرا ضغوطها العسكرية على تايوان من خلال تنفيذ مناورات حربية؛ هدفها الظاهر هو استعراض العضلات العسكرية لبكين، لدرء أي مساع تايوانية للاستقلال.

وقال الباحث ديني روي وهو زميل بارز في مركز "إيست ويست سنتر" البحثي بهونولولو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن الإشارة العسكرية من قبل الصين في أغسطس 2022، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وضعت معيارا لتقييم أزمة مضيق تايوان الأخيرة التي أثارها الاجتماع بين الرئيسة التايوانية تساي إنج وين، ورئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي.

وفسر بعض المراقبين رد فعل بكين على اجتماع تساي ومكارثي، بأنه "مخفف" أو "لا شيء مقارنة برد الفعل العدواني على زيارة بيلوسي".

وقد يدعم هذا استنتاجا مفعما بالأمل بأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قد بلغ أدنى مستوياته ومن الممكن أن يبدأ في التحسن.

وتردد أن واشنطن وتايبيه نسقتا لخفض مستوى أهمية اجتماع تساي ومكارثي.

وغير مكارثي خطته الأصلية للسفر إلى تايوان كما فعلت بيلوسي، وبدلا من ذلك، عقد اجتماعا "غير رسمي" في كاليفورنيا مع تساي، بعيدا عن واشنطن العاصمة، كجزء مما أصبح عبورا روتينيا.

وكان ظهور رد فعل سلبي قوي من بكين أمرا لا مفر منه.

ومع ذلك، إذا كان من الواضح أن حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج، حدت عمدا من ردها كإشارة إلى أنها كانت ترد بالمثل على الجهود التي يبذلها الجانب الأمريكي التايواني لتكون أقل استفزازا، فقد تكون هذه بداية دورة فعالة يمكن أن تقلل تدريجيا من التوترات عبر المضيق، وفقا لروي.

ولكن من المؤسف أن هذا التفسير لسلوك الصين في أعقاب اجتماع تساي ومكارثي، ربما يكون غير مبرر.

وكانت زيارة بيلوسي، إلى تايوان في 2 أغسطس 2022 واحدة من سلسلة من بوادر الدعم الأمريكي لحكومة تايبيه التي بدأت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمرت حتى رئاسة الرئيس الحالي جو بايدن.

وحتى قبل زيارة بيلوسي، كان المعلقون الرسميون في الصين ينتقدون ما أسموه حملة "تقطيع السلامي" الأمريكية (استراتيجية التخلص من الخصم تدريجيا)؛ لنقل تايوان بشكل تدريجي نحو الاستقلال الدائم عن الصين.

وعلى الرغم من أن زيارة بيلوسي لم تكن غير مسبوقة، نظرا لأن رئيسا مختلفا لمجلس النواب الأمريكي قد سافر إلى تايوان قبل خمسة وعشرين عاما، فقد وصفت حكومة الصين زيارة بيلوسي المخطط لها بأنها جريمة سياسية فظيعة بشكل غير عادي و"انتهاك صارخ لمبدأ الصين الواحدة" من شأنه أن "يوجه ضربة قاسية للعلاقات الصينية الأمريكية".

وحذر وزير الخارجية وانج يي، من أن الصين ستقدم بالتأكيد ردا حازما.

وحذرت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للحزب الشيوعي الصيني، من أن القوات العسكرية للصين قد تعترض طائرة بيلوسي في طريقها إلى تايوان.

ولم يتم إسقاط طائرة بيلوسي، لكن رد فعل بكين كان غير مسبوق بطريقتين، أولا، أجرى الجيش الصيني أكبر مناورات عسكرية له على الإطلاق بالقرب من تايوان.

وجرت تدريبات بالذخيرة الحية في ست مناطق تحيط بتايوان، وكانت قريبة بشكل خاص من طرق الشحن والسفر الجوي الرئيسية، وشملت التدريبات حاملة طائرات وغواصة تعمل بالطاقة النووية.

وثانيا، في حين استخدمت الصين عمليات إطلاق الصواريخ في محاولات لتخويف تايوان خلال أزمة مضيق تايوان الثالثة في 1995-1996، كان انتقام ما بعد زيارة بيلوسي في أغسطس 2022 هو المرة الأولى التي تحلق فيها الصواريخ الصينية فوق جزيرة تايوان، وتسقط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويقول روي، إنه ربما كان سلوك الصين في أزمة مضيق تايوان في أبريل 2023 أقل عدوانية، ولكن حتى هذا الاقتراح قابل للنقاش، وإن الفوائد الأكثر إيجابية هي التأكيد على عدم إطلاق صواريخ الجيش الصيني، والتي كانت السمة الأكثر إثارة في أغسطس 2022.

ولكن مثل انتقام ما بعد بيلوسي، تضمن الانتقام بعد مكارثي بروفات جزئية لجوانب محددة من خطة الحرب المحتملة للجيش الصيني عبر المضيق، حتى لو كان هناك دور أقل هذه المرة للتجارب الصاروخية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التدريبات كانت تحذيرا صارما للأنشطة الاستفزازية للقوات الانفصالية /استقلال تايوان/ وتواطؤها مع قوى خارجية".

وكانت العبارة الأخيرة إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة واليابان. ويشير تحديد مواقع بعض المناورات إلى أن بكين تريد إظهار قدرتها على منع التدخل من الشمال أو الشرق.

وأجرت القوات الصينية، عدة تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق تايوان.

وأبحرت حاملة الطائرات شاندونج الصينية عبر قناة باشي (بين تايوان والفلبين) إلى البحار إلى الشرق من تايوان، ولأول مرة أطلقت طائرات مقاتلة من طراز (جيه -15) في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التايوانية.

وعبرت أعداد شبه قياسية من طائرات الجيش الصيني الخط المتوسط لمضيق تايوان، وهو ما فهمه الجانبان منذ فترة طويلة على أنه استفزاز. وتضمنت الطائرات التي تهدد تايوان قاذفات (إتش – 6 كي) "بالذخيرة الحية" مدعومة بطائرات مقاتلة وإنذار مبكر وتشويش إلكتروني.

ولأول مرة، وصفت وسائل الإعلام في الصين التدريبات العسكرية، بأنها ضربات تدريبية ضد أهداف مهمة على أراضي تايوان.

وذكر المعلقون، أن التدريبات كانت تدريبا على مهام محددة في وقت الحرب، بما في ذلك "القمع الإلكتروني للرادار والقواعد المضادة للصواريخ في الجزيرة".

ويقول روي، إنه بطبيعة الحال، كان من الممكن أن يكون رد فعل الصين على اجتماع مكارثي - تساي أقوى وأكثر عنفا. ولكن حتى لو كان هناك شيء ما قد أدى بالفعل إلى اعتدال سلوك الصين، فإن السبب الأكثر ترجيحا لهذا الاعتدال لم يكن أي شيء فعلته الولايات المتحدة.

ويضيف روي، أن اجتماع مكارثي مع تساي، والإيماءات المماثلة المؤيدة لتايبيه من قبل واشنطن، لا تخيف الصين وتدفعها إلى التراجع.

وكما حدث في أغسطس 2022، زادت الصين بشكل دائم من مستوى نشاطها العسكري بالقرب من تايوان هذا الشهر حتى بعد انتهاء العرض الرئيسي للقوة، وهو تعديل غير مرحب به للوضع الراهن.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أكثر، وأصبحت تايوان أقل أمنا.