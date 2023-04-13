وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تبحث التطورات الإقليمية خلال زيارة إلى الصين

قامت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، بزيارة إلى الصين الأسبوع الجاري بحثت خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم الخميس.

وذكر البيان أن ديكارلو زارت الصين يومي الثلاثاء والأربعاء، من هذا الأسبوع وناقشت التعاون بين الصين والأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، خلال اجتماعات عقدتها مع مسؤولين صينيين على رأسهم وزير الخارجية تشين جانج ونائبه ما تشاوشو.

كما تبادلت ديكارلو وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية، واجتمعت ديكارلو خلال زيارتها للصين كذلك بكل من الممثل الخاص للحكومة الصينية للشئون الإفريقية ليو قويجين، والمبعوث الخاص لحكومة الصين للشرق الأوسط تشاي جون، كما أجرت مناقشات مع أمانة منظمة شنغهاي للتعاون والمجتمع الدبلوماسي.