رئيس حزب العدل: وضعنا 25 ورقة مختلفة لقضايا سياسية استعدادا للحوار الوطني

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إنه منذ وصول الدعوة للحوار الوطني للحزب؛ تم تشكيل لجنة لوضع أوراق في مختلف المجالات، وانتهت هذه الأوراق إلى 25 ورقة في مختلف القضايا الرئيسية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «بعض هذه الأوراق جديد، وعاملين ورقة مهمة عن الدمج وإعادة الهيكلة للدولة المصرية، ونتحدث فيها عن أكثر من 2000 جهة داخل الموازنة العامة، بها موازنات ومن وجهة نظرنا أن هذه الهيئات يمكن دمجها مما يوفر مصاريف وعمالة، وهو مقترح خاص بالجهات العاملة داخل الموازنة العاملة بالدولة».

وأشار إلى توجه الحزب لإصدار ورقة متعلقة بملف الشباب، وتسعى للإجابة على سؤال: كيف نتفاعل مع الناس؟ مشيرًا إلى محاولة التماس القضايا الشبابية والنظر إلى جيب ما بعد الألفية.

وأوضح أن هذا الجيل؛ له معطيات وأفكار مختلفة جدا، والتحديات التي لدينا أصبحت مرعبة، مستكملا: «نحن أمام قضايا مخيفة مستقبلا، مثل السيارات ذاتية القيادة وكيف يمكن تطبيق القانون عليها إذا تسببت في حادث وهكذا».