 سقوط سيارة ملاكي في ترعة بالمنيا.. وإصابة أم وابنتيها - بوابة الشروق
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سقوط سيارة ملاكي في ترعة بالمنيا.. وإصابة أم وابنتيها

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 2:10 م

شهد الطريق الزراعي السريع "مصر- أسوان"، بالقرب من قرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، انقلاب سيارة ملاكي بترعة جانبية؛ مما تسبب في إصابة طبيبة بيطرية وابنتيها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم "1569/ ن س د"، ملاكي، بترعة جانبية بالطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان، بالقرب من قرية بني أحمد الغربية في مركز المنيا.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم انتشال السيارة بمساعدة الأهالي.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة جميع من بالسيارة، وهم: "حنان - ر، 31 عاما، طبيبة بيطرية، وابنتيها تالين - ح، 6 سنوات، وبيري، 4 سنوات"، ويقيمون في عزبة شاهين بالمنيا.

وجرى نقلهم إلى المستشفى العام؛ لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج.

وتحفظ رجال إدارة المرور، على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.


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