 الاتحاد الأوروبي يوقع عقود شراء الغاز المشترك بحلول الصيف - بوابة الشروق
الخميس 13 أبريل 2023 4:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يوقع عقود شراء الغاز المشترك بحلول الصيف

د ب أ
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 3:50 م

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية تيم ماكفي، للصحفيين في بروكسل، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يوقع أول مشتريات غاز طبيعي مشتركة قبل الصيف، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.  

وتسجل شركات الطاقة ومستخدمو الغاز عبر أوروبا طلباتهم من الغاز على منصة بريزما.

وقال المتحدث: "سوف نتحرك في شهر أبريل إلى التجميع، ولجمع هذا المطلب وطرح العرض الأول للمناقصة في السوق العالمية".

ويشار إلى أن مشتريات الغاز المشتركة هي آلية جديدة لتجنب تكرار الارتفاع في تكاليف الطاقة الناتجة عن خفض الإمداد الروسي.

ويرمي نظام الشراء المشترك إلى زيادة القوة الشرائية في الاتحاد الأوروبي وتأمين أسعار منخفضة.  

وسوف تستمر العقود على أساس دوري طوال العام والسنوات المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك