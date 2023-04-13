وفاة كاتبة الروايات البوليسية آن بيري عن 84 عاما

أكد وكيل أعمال كاتبة الروايات البوليسية المولودة في لندن "آن بيري"، والتي سجنت عندما كانت مراهقة لقتلها أم صديقتها، وفاة الكاتبة عن عمر يناهز 84 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن الكاتبة التي اشتهرت بسلسلة رواياتها البوليسية "بيت أند مونك"، إلى جانب ماضيها المظلم الذي تم تحويله إلى فيلم بعنوان: "هيفنلي كريتشرز" أو "مخلوقات سماوية" أخرجه بيتر جاكسون ورشح لجائزة الأوسكار، توفيت يوم الاثنين الماضي في لوس أنجليس، حيث كانت تعيش.

وقال بيان صادر عن وكالة "كي"، أن "آن" كانت صديقة مخلصة ومحبة، وكانت كتاباتها مدفوعة بالتزامها الشديد برفع مستوى الوعي حول الظلم الاجتماعي.

وأضاف البيان أنها ألهمت شخصياتها الكثير من الحب بين معجبيها، وواست العديد من القراء الذين كانوا يمرون بأوقات عصيبة

وقالت الوكالة، إن آن بيري وافتها المنية في 10 أبريل الجاري.

وفي عام 1954، وهي في الخامسة عشرة من عمرها، أدينت بيري مع صديقتها بولين باركر بالقتل.

وقامت الفتاتان بضرب والدة باركر حتى الموت بحجر في مدينة كرايستشيرش، نيوزيلندا، لتصبحا من أشهر القتلة في البلاد.

وستكون الأحداث في وقت لاحق مصدر إلهام لفيلم الدراما النفسية للمخرج جاكسون عام 1994، وبطولة كيت وينسلت وميلاني لينسكي، والذي رشح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو.

وقبل وفاتها، كانت تعمل آن بيري على المزيد من العناوين في كل من سلسلة "بيت آند مونك"، وظهرت أعمالها بانتظام في قائمة الكتب الأكثر مبيعا في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وولدت بيري في بلاكهيث بلندن، في أكتوبر عام 1938، وانتقلت أولا إلى جزر البهاما في سن الثامنة قبل أن تستقر في نيوزيلندا.