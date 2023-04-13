هيونداي تطلق سيارتها الكهربائية الجديدة كونا

أطلقت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، السيارة المدمجة كونا الكهربائية في السوق المحلية في إطار سعيها لتعزيز تشكيلتها من السيارات الكهربائية.

وقالت شركة هيونداي موتور في بيان إن كونا الكهربائية الجديدة بالكامل تأتي مع بطارية بقدارة 8ر64 كيلو وات في الساعة ويمكنها السفر لمسافة 417 كيلومترًا بشحنة واحدة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن السيارة الجديدة تحتوي على مجموعة من المزايا منها نظام تجنب الاصطدام الأمامي والخلفي ونظام للتحذير عند الخروج من الحارة وأنظمة التحكم الذكية المعتمدة على أنظمة الملاحة الرقمية.

كما تأتي مزودة بوظيفة "التحديث المباشر" التي تسمح للملاك بتلقي الخرائط وتحديثات البرامج ذات الصلة لاسلكيًا دون الحاجة إلى زيارة التوكيل.

يبدأ سعر بيع كونا الكهربائية في السوق الكورية الجنوبية من 46 مليون وون (34 ألف دولار)، ويرتفع إلى 53 مليون وون وفقا للكماليات. وقد تكون متاحة بسعر يقل عن 40 مليون وون بعد إضافة الدعم الحكومي، وفقا للبيان.

في يناير الماضي أطلقت هيونداي السيارة كونا الجديدة كليًا، لتكون أول طراز يتم تجديده بالكامل منذ خمس سنوات، في السوق المحلية، بهدف بيع 37 ألف وحدة هذا العام.