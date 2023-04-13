عضو حكماء المسلمين: احترام مقدسات الآخرين ورموزهم من القيم المهمة

أكد الدكتور قطب سانو، عضو مجلس حكماء المسلمين، وزير الشؤون الدينية الغيني، وزير التعاون الدولي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الغيني سابقًا، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، أنَّ احترام مقدسات الآخرين ورموزهم من القيم المهمة التي أكَّدت عليها تعاليم الأديان لتنعم المجتمعات بالأمن والاستقرار.



وقال الدكتور قطب سانو، في الحلقة الثانية عشرة من البرنامج الرمضاني "قيم إنسانية.. مع الحكماء" الذي يُبَثُّ على صفحات مجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّ مجلس حكماء المسلمين باعتباره هيئةً دوليةً مستقلةً هدفُها تعزيز التعايش السلمي فكرًا وسلوكًا وممارسةً في المجتمعات، وتجنيب العالم عوامل الصراع والنزاع والحروب، فإنَّه يبذل جهودًا كبيرةً من أجل التأكيد على ضرورة تحقيق الاحترام المتبادل والتعايش المشترك بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم.



وأضاف عضو مجلس حكماء المسلمين أن الاحترام المتبادل من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام وكافة الرسالات السماوية، مشيرًا إلى أن لكل أمة مقدساتها وتاريخها ورموزها، وأنَّ احترام مقدسات الآخرين ورموزهم هو احترام للاختلاف والتنوع ولإنسانيتنا، موضحًا أنه يجب العمل على توحيد الجهود في مواجهة كافة التجاوزات التي تستهدف الإساءة لمقدسات الآخرين ورموزهم؛ التي تمثل تهديدًا صريحًا لأمن المجتمعات واستقرارها.



ويبث مجلس حكماء المسلمين عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 برامج خلال شهر رمضان المبارك، وهي "الإمام الطيب" و"هلال التعايش" و"مع الحكماء" و"شباب صناع السلام"، و"في صيامك تفكر"، وذلك في إطار الإستراتيجية الإعلاميَّة للمجلس الهادفة لتوظيف كافة المنصات في نشر وتعزيز قيم الحوار والسَّلام والتعايش الإنساني.