الأردن يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين، والذي تم التوصل إليه، يوم أمس الأربعاء، خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية - القطرية الثاني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أهمية هذا الاتفاق في جهود تعزيز التعاون بين الدول العربية، وتفعيل العمل العربي المشترك، وبما يخدم المصالح العربية المشتركة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين يعد إنجازاً كبيراً يعزز التضامن الخليجي والعربي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة.