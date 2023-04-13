الشرطة الإسبانية تعلن مداهمة أكبر معمل كوكايين في أوروبا

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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، إغلاق ما وصفته الشرطة الوطنية بأنه "أكبر معمل كوكايين في أوروبا" بمدينة بونتيبيدرا في إقليم جاليثيا على الحدود مع البرتغال.

وذكرت الشرطة أن المعمل، الذي يديره تجار مخدرات من المكسيك وكولومبيا على مدار الساعة، كان ينتج حوالي 200 كيلوجرام من هيدروكلوريد الكوكايين الجاهز للاستهلاك. وتم إطلاق التحقيقات في أكتوبر الماضي.

وأسفرت مداهمات على 14 مقرا في جاليثيا ومدريد وإقليم الباسك وجزر الكناري عن القبض على 18 شخصا، وكان العديد ممن تم القبض عليهم من أمريكا الجنوبية. وجميعهم قيد الاحتجاز حاليا.

وتم في عملية مشتركة مع الشرطة البرتغالية مصادرة 3ر1 طنا من معجون الكوكايين و 151 كيلوجراما من هيدروكلوريد الكوكايين.

وقال أنطونيو دوارتي رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالشرطة الإسبانية الوطنية للصحفيين إنه لم تتم مصادرة مثل هذه الكمية من معجون الكوكايين من قبل في مداهمة واحدة في أوروبا.

ووصف المداهمة بأنها "ضربة شديدة الأهمية" ضد تجارة المخدرات الأوروبية. وصادرت الشرطة 17 مقرا وجمدت العديد من الحسابات البنكية.

وتؤكد المداهمة اتجاها لصناعة المخدرات في المعامل الأوروبية لتقليص النفقات، بدلا من جلب مخدرات جاهزة للبيع.