حلت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على الفنان رامز جلال، في برنامجه «نيفير إند»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس ،ووقعت الفنانة ضحية في مقلب المطعم الطائر.

وقدم «رامز»، وهو متقمص شخصية شيف في المطعم، أحد الأطباق، تعرض المطعم للاهتزاز وفقد التوازن، ما ادخل الفنانة غادة إبراهيم في نوبة من الصراخ والخوف والفزع، محاولة الإمساك بالأشخاص المجاورين لها على طاولة المطعم.

ليكشف رامز عن وجهه، وطلب منها الاعتذار للإعلامية بوسي شلبي: «قولي أنا آسفة يابوسي شلبي»، لتدخل في نوبة صراخ رافضة الاعتذار: «والله ما هعتذر»-على حد قولها.

برنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.