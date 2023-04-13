أمير طعيمة ينتقد مهاجمي مسلسل تحت الوصاية:لا عزاء للي في قلوبهم مرض

علق الشاعر أمير طعيمة على الانتقادات والهجوم الذي وجه للفنانة مني زكي ومسلسلها "تحت الوصاية" فور عرض البوستر الرسمي وقبل عرض الحلقات الأولى من العمل، إذ انه لاقي اشادات كبيرة من الجمهور.

وقال امير طعيمة عبر فيسبوك: «هل فيه حد من اللي هاجموا منى ذكي قبل عرض المسلسل اعتذر لها ؟هل فيه حد قال انا اتسرعت والمسلسل ما بيهاجمش الحجاب، وانه طلع ضرورة درامية بتعكس شكل البنت الشعبية البسيطة اللي بنشوفها كل يوم، وأن الشقا اللي كان على وشها في البوستر ده له صلة بمآساتها في المسلسل؟».

وتابع: «حد اتأسف انه هاجم عمل فني محترم هيؤدي اجلا أو عاجلا لتغيير قوانين عفى عليها الزمن بتظلم المرأة، حد من اللي عنده جذور تشدد مقيتة وبيفترض أن الفنان ده كافر ووظيفته هدم المجتمع طلع وسقف لصناع العمل على وعيهم وحرفيتهم واهتمامهم بتقديم فن هادف يسعى لتغيير المجتمع للافضل؟ الاجابة: لا».

واستطرد: «محدش هيعتذر ولا هيرد للناس دي حقها، لأن احنا بقينا فاضيين للشتيمة والهجوم على الناس وتعويض عقد النقص اللي عندنا بمهاجمة ناس ناجحة ومؤثرة».

واختتم طعيمة قائلا: «برافو كل صناع العمل من كبيركم لصغيركم، ولا عزاء للي في قلوبهم مرض».



جدير بالذكر أن مسلسل" تحت الوصاية" تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة مني زكي ودياب ونهي عابدين وأحمد خالد صالح ومها نصار. وحقق رد فعل إيجابي، واشاد رواد مواقع التواصل به عقب عرض حلقاته الأولي.