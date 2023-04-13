الحكم بالسجن المؤبد على مطلق النار بمدرسة روسية في عام 2021

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حُكم على الجاني بالسجن مدى الحياة، في حادث إطلاق نار جماعي بمدرسة روسية، راح ضحيته تسعة أشخاص، بعد نحو عامين من الجريمة.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن محكمة في مدينة قازان، أن الرجل البالغ من العمر 21 عاما من جمهورية تتارستان أدين بالقتل المتعدد والسطو المسلح.

وطالبت النيابة بالسجن المؤبد للرجل، وأراد محامي الرجل أن يتم تسليم موكله لتلقي العلاج النفسي.

وفي مايو 2021، عندما كان الرجل يبلغ من العمر 19 عاما، دخل مدرسته الثانوية السابقة وفي حوزته بندقية صيد ومتفجرات وفتح النار على الطلاب والمعلمين.

ومن بين القتلى التسعة كان هناك سبعة قاصرين، وأصيب أكثر من 20 شخصا.

وخلال المحاكمة، اعترف المهاجم بجريمته، والتي كان قد أعلن عنها مسبقا على الإنترنت.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، تم تغريم الجاني بما يعادل 2200 يورو (2424 دولارا).

وفي روسيا، تعتبر حوادث إطلاق النار الجماعي هذه نادرة نسبيا، لكنها زادت في السنوات الأخيرة.