وفاة مصممة الأزياء البريطانية ماري كوانت عن 93 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفيت مصممة الأزياء البريطانية ماري كوانت، التي اشتهرت بأنها كانت وراء انتشار التنانير القصيرة، عن عمر يناهز 93 عاما، وفقا لما ذكرته أسرتها اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أن أسرة كوانت قالت إنها توفيت في منزلها صباح اليوم.

وجاء في بيان الأسرة أن "ماري كوانت توفيت في هدوء بالمنزل في سوري بالمملكة المتحدة صباح اليوم".

وأكدت الأسرة أن "ماري كانت من أبرز مصممي الأزياء في القرن العشرين".

وأضاف البيان "افتتحت أول محل في كينجز رود في 1955، وبعد ذلك قدم بُعد نظرها ومواهبها الإبداعية مساهمة مميزة للموضة البريطانية".