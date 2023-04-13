كومباني: تدريب توتنهام؟ لن أتحدث عن مستقبلي

كشف فينسينت كومباني، مدرب بيرنلي، حقيقة اقترابه من تدريب توتنهام. وأوضحت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، أن كومباني قريب من تدريب فريق توتنهام بعد إنجازاته مع بيرنلي.

وقال كومباني في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C: "ترك بيرنلي؟ ليس في أفكاري على الإطلاق".

وأضاف "ماذا يمكنني أن أقول؟ لست سعيدا في بيرنلي؟ لقد تأهلنا للدوري الإنجليزي الممتاز، ونتقدم بفارق 14 نقطة في صدارة القسم الثاني".

وأكمل البلجيكي "لن أهدر وقتي في إجابات على أسئلة حول مستقبلي".

وتابع "لقد قلت ذلك منذ اليوم الأول لي مع بيرنلي، تحسبا لوجود أسئلة مثل هذه في يوم من الأيام. أنا مستمر هنا، وأركز على لقاء ريدينج والمباريات التالية".

وأتم قائد مانشستر سيتي السابق "تدريب بيرنلي وظيفة ممتعة. لدينا بنية تحتية، ولدينا المواهب، أنا استمتع بالعمل هنا".