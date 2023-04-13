رجل سوري يبكي في الشارع وعمرو الليثي يجبر بخاطره (فيديو)

التقى الإعلامي عمرو الليثي برجل سوري من حمص يسكن في القاهرة ولديه ابنتين يعمل في بيع الصابون بالشارع ويكسب في اليوم حوالي 10 أو 15 جنيها قائلا: "مش عايز غير رحمة ربنا والحمد لله".

وقدم الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، هدية له عبارة عن مبلغ مالي وقال الليثي :"ان شاء الله ربنا يكرمك في بناتك وانت منور بين اخواتك المصريين في مصر".

وأهدى الإعلامي عمرو الليثي، الرجل السوري مبلغا ماليا قيمته 7 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي أدخل السعادة على قلبه، كونه يساعده على تجاوز بعض مصاعبه.

ومن الجدير بالذكر ان برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي يقدم حملة خير لكل الناس خلال شهر رمضان.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في الرابعة عصرًا يوميًا قبل الإفطار طوال شهر رمضان على شاشة الحياة.