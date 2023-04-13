نقيب المحامين: الضرائب تعرض نتائج اللجنة المشتركة بشأن الفاتورة الإلكترونية غدا

صرح عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مصلحة الضرائب ستصدر صباح الخميس، بياناً لعرض نتائج ما انتهت إليه أعمال اللجان المشتركة بين المصلحة، ونقابة المحامين، بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستصدر بيانها بمجرد صدور بيان مصلحة الضرائب.

وكانت الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للجنة المشكلة من مصلحة الضرائب، ونقابة المحامين لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية، والوصول لحلول جذرية.

وتتشكل اللجنة من عدد الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي، فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ.