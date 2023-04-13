 النقل تنشر فيديو حديث لتجهيز محطات مترو الهرم قبل بدء الحفر - بوابة الشروق
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النقل تنشر فيديو حديث لتجهيز محطات مترو الهرم قبل بدء الحفر

حصاد مترو الأنفاق في 2019
حصاد مترو الأنفاق في 2019
ميساء فهمي
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:36 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:36 م



نشرت وزارة النقل فيديو حديث لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المعروفة إعلاميا بـ(مترو الهرم)، وهي المرحلة التي تمتد من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلو مترا، وتشتمل على 17 محطة. تشير فيه إلى تقدم معدلات العمل بالمحطات.

وأوضح الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس، إن محطة الأشجار شهدت تقدما واضحا في إنشاء وتجهيز المحطة للحفر، كما ظهرت معدة الحفر والتي يتم تجهيزها للنزول عبر البئر المخصص لها استعدادا لبدء حفر المرحلة.

وتابع الفيديو المرور بين مختلف محطات المرحلة ليوضح استكمال أعمال تجهيز باقي المحطات ما بين إنشاءات وجدران وأعمال حفر لبعض المحطات وتجهيزها لاستقبال الماكينة.

يذكر أن مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع يمتد من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول وصولا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة.

 


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