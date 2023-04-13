محافظ مطروح يتابع جهود إزالة آثار الطقس السيئ

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن الساحلية بالمحافظة منها مدينة الحمام والعلمين والضبعة مرسى مطروح وبرانى والسلوم والحمام والعلمين، التي شهدت سقوط أمطار وثلوج في بعض المناطق، مع الإسراع في رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح الإسكندرية والشوارع داخل المدن.

جاء ذلك لتيسير حركة المواصلات مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الامطار بها.

وأكد المحافظ على استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتي الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ في حينه.

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود قطاع كهرباء مطروح في اعادة رفع عدد٦ابراج جهد متوسط على خط الوصاريه بابو ميلاد بمركز ومدينه براني بعد سقوطها نتيجة الرياح الشديدة.