تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.



وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.



خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهبت نفسها للنبي خطبت له عائشة، راوية للحديث الشريف، مؤمنة بنص القرآن لقوله تعالى: "وَأَمرآةٌ مُؤْمِنَةً".



- المرأة الصالحة:



خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، تكنى أمّ شريك، وزوجها ابن مظعون من سادة المهاجرين، ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلّى عليهم، وهو أول من دفن بالبقيع رضي الله عنه.



أسلمت خولة مع المجموعة المبكرة من المسلمين ممن صافحت نسمات الإسلام أسماعهم منذ أن هبَّتْ في الأيام الأولى، فكتبت في قائمة السابقات وفازت بالرضوان، ومنذ أن عرفت خولة الإسلام، وذاقت حلاوة الإيمان استنارت بصيرتها بنور الحق، وسَعِدَتْ بالصُّحبة النبوية، فقد كانت تخدم النبي، وترى بعض شئونه فحازت بذلك الفَضْل والفلاح، وهذا ما جعل ابن عبد البر رحمه الله يقول فيها: كانت امرأة صالحة فاضلة؛ كما أخرج الحميدي رحمه الله في مسنده عن عمر بن عبد العزيز قوله: زعمتِ المرأةُ الصَّالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون.



- اهتمامها بالنبي ﷺ:



عرفت خولة باهتمامها ببعض أمور النبي، والعمل على إدخال السرور إلى قلبه الشريف، من خلال اهتمامها بزوجته الظاهرة خديجة رضي الله عنها، فقد كانت خوله ترى في خديجة رضي الله عنها كل معانى البر وكل الفضائل، ولما توفيت خديجة عليها رضوان الله، لاحظت خوله حُزنَ النَّبي عليه الصَّلاة والسلام، وتأثره الشديد لفقدها عند ذلك سألته وقالت له: يا رسول الله كأنى أراك قد دخلتك خلة - حزن وحاجة - لفقد خديجة؟. فقال: أجل كانت أم العيال وربَّة البيت.



وكانت خولة رضي الله عنها، ذات بصيرة بالنّساء، ورأتِ النبي ﷺ وحيداً بعد موت زوجه الرَّؤوم خديجة رضي الله عنها، فجاءته، وقالت له بكل توقير: يا رسول الله، ألا أخطب عليك؟. قال: بلى فإنكنَّ معشر النساء أرفق بذلك. فخطبت سودة بنت زمعة، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما.



- الخطبة المباركة:



ذكرت المصادر بسند وثيق دَوْرَ خولة رضي الله عنها في عرض فكرة الزواج من سودة وعائشة رضي الله عنهما، تقول الروايات مع الجمع بينها: لما توفيت خديجة أم المؤمنين جاءت خولة بنت حكيم رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟. قال: «مَنْ »؟. قالت: إن شئتَ بكراً، وإن شئت ثيباً. قال: فمن البِكْرُ ومن الثيبُ؟. فقالت: أما البِكْرُ فعائشة بنت أحب خلقِ اللهِ إِليكَ أبي بكر وأما الثَّيِّب فسَودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتَّبعتكَ.



قال: فاذهبي فاذكريهما عليَّ. قالت خوله رضي الله عنها: فدخلت بيت أبي بكر، وأتيت زوجته رضي الله عنها فقلتُ لها: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟. قالت: ماذا؟. فقلت: أرسلني رسول الله أخطب عليك عائشة. قالت: انتظري فإن أبا بكر آت. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه ذكرتُ له ذلك. فقال: قولي لرسول الله ﷺ فليأتِ، فجاء رسول الله ﷺ فزوجها إياه.



وتتابع خولة حديثها عن مهمتها فتقول: ثم انطلقت فدخلتُ على سَودة بنت زمعة فقلتُ لها: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟. قالت: وما ذاك؟. قلت: أرسلني رسول الله أخطبك إليه، قالت: وددت، ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له ـ وكان أبوها شيخاً كبيراً - فوافق على الخطبة، وقال: قولي لرسول الله ﷺ فليأت. قالت خولة: فجاء رسول الله ﷺ فزوجها إيَّاه.



- مع أمهات المؤمنين:



كانت خولة كثيرة الدخول على نساء النبي ﷺ، وكن ـ رضي الله عنهن - يكرمنها، ويسألنها عن أحوالها ويتفقدن شؤونها من ذلك ما ورد أنَّها دخلت عليهن فرآينها سيئة الهيئة، فقُلْنَ لها مالك، فما في قريش أغنى منْ بَعْلِكِ؟. قالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم، وأمَّا نهاره فصائم. فدخل النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فلقيه فقال: يا عثمان بن مظعون، أما لك بي أسوة؟. فقال: بأبي وأمي وما ذاك ؟. قال: تصوم النهار وتقوم الليل. قال: إني لأفعل. قال: لا تفعل، إنَّ لعينيك عليك حقاً، وإنَّ لجسدك حقاً، وإن لأهلك حقاً، فصل، ونم، وصم، وأفطر. قال: فأتتهنَّ بعد ذلك عطرة - حَسَنَةَ الهيئة - كأنَّها عروس.



- فصاحتها:



عرفت خولة بفصاحة لسانها، وكمال أدبها، ورقة مشاعرها، فلما توفي زوجها رقته بأبياتٍ فيها من ذوب القلوب ما يجعلها من أروع ما قيل في الرثاء قالت: يا عين جودي بدمع غير ممنون.. على رزية عثمان بن مظعون

على امرىء بات في رضوان خالقه.. طوبى له من فقيد الشخص مدفون

طاب البقيع له سکنی و غرقده.. وأشرقت أرضُه من عد تفتين

وأورث القلــب حــزنـاً لا انقطاع لـه.. حتى الممات فما ترقاله شوني



ومن الجدير بالذكر أنَّ خولة ولدت لعثمان السائب وعبد الرحمن وكان لهما دور عظيم في بناء صرح الإسلام.



- من فضائلها:



جمعت خولة من الفضائل ما جعلها تتبوأ مكانة سامية بين النسوة، فقد جمعت خدمة النبي ﷺ، ورواية حديثه الشريف، حيث روت عنه 15 حديثاً، وروى لها مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى عنها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب رحمه الله وغيرهما.



وفي مجال الجهاد كان لها نصيب مشكور، فقد خرجت إلى الطَّائف وقالت للنبي: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانتا من أحلى نساء ثقيف. فقال لها: لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم وما أظن أن نفتحها الآن، فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل على النَّبي، فقال: يا رسول الله ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنَّك قُلْتَهُ؟. قال: قد قلته. قال عمر: أفلا أؤذن بالرَّحيل؟. قال: بلی. فأذن عمر بالرحيل.



- خولة المؤمنة:



خوله رضي الله عنها من اللاتي وهَبْنَ أنفسهن للنبي ﷺ فأرجأها؛ ويؤكد هذه المقولة ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: التي وهبت نفسها للنبي ﷺ خولة بنت حكيم. ويزيد هذه الرواية وثوقاً ما ورد عن عروة بن الزبير رضي الله عنها قال: كنا نتحدثُ أَنَّ خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله، وكانت امرأة صالحة.



ولخولة مكانة خاصة فقد سمّاها الله فى كتابه العزيز مؤمنة فقال: "وامراة مُؤْمِنَةً" [الأحزاب: ٥٠].