تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام العمل خلال شهر رمضان المبارك والتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية والاستعدادات لاستقبال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك، وذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم توزيع 500 ألف كرتونة على حوالي 2.5 مليون مواطن بخلاف توزيع نحو 250 ألف وجبة إفطار يومية على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "كتف في كتف" لتخفيف العب عن كاهل المواطنين والتي شهدت تكاتف جميع أجهزة الدولة.

وثمن المحافظ، جهود وزارة الأوقاف والتعاون المثمر مع محافظة الجيزة والتي أسفرت عن توزيع 105 آلاف شنطة رمضانية بالإضافة إلى توزيع 14 طن لحوم خلال شهر الخير، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان تم تشكيلها من التضامن الاجتماعي والأحياء المراكز والوحدات المحلية.