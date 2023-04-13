الجيش الروسي ينفذ 17 غارة جوية في منطقة لوجانسك على مدى يومين

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك، اليوم الخميس أن الجيش الروسي نفذ 17 غارة جوية في يومين على الإقليم.

وقالت الإدارة في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: "خلال النهار، نفذ الجيش الروسي عمليات هجومية فاشلة في منطقة بيلوهوريفكا. لا يتخلى الجيش الروسي عن آماله في الاستيلاء على هذه المستوطنة الصغيرة ولكنه يواجه مقاومة من المدافعين عننا منذ شهور".

يشار إلى أنه بالإضافة إلى المدفعية، يستخدم الروس الطيران بنشاط في هذه المنطقة من الجبهة. وفي اليومين الماضيين فقط، تم تسجيل 17 غارة جوية هناك، وفقا للبيان.

وأكدت الإدارة أن طيران قوات الدفاع الأوكرانية نفذ، بدوره 6 غارات على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للروس على مدار اليوم. كما أسقط المدافعون الأوكرانيون طائرتين بدون طيار من طراز أورلان-10 تابعة للقوات الروسية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو اليوم أن القوات الروسية قتلت مدنيا آخر في منطقة دونيتسك أمس.

وكتب كيريلينكو: "في 12 أبريل، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك - في أوشيريتين. وأصيب شخصان آخران في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تقدير العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.