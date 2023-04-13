فينيسوس جونيور يثير الجدل بسبب أمنيته

أثار البرازيلي فينيسوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني الجدل بعد أن كشف عن أمنيته التي تتعلق بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي.

وقال فينيسوس في تصريحات لشبكة «ذا أتلتيك» البريطانية إنه يتمنى أن يدربه كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد وفي البرازيل أي كليهما، مما أثار تلك التصريحات الجدل هو مستقبل أنشيلوتي خلال الفترة المقبلة، بعد أنباء اقترابه من تولي تدريب منتخب السامبا نهاية الموسم الجاري.

تقارير صحفية عديدة ذكرت بأن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يترقب في الوقت الحالي مصير كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في ظل تكهنات بإقالته في نهاية الموسم الجاري، في حال إخفاقه الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

وينتهي عقد صاحب الـ63 عاما مع ريال مدريد في صيف 2024.