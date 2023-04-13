 الجيش الملكي ينجو من ريمونتادا مثيرة للاتحاد الليبي في البطولة العربية - بوابة الشروق
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الجيش الملكي ينجو من ريمونتادا مثيرة للاتحاد الليبي في البطولة العربية

أمير نبيل
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:30 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:30 ص

تأهل فريق الجيش الملكي المغربي للدور الثاني من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" رغم خسارته أمام مضيفه الاتحاد الليبي.

وخسر الجيش الملكي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهداء في بنينا بليبيا، لكنه تأهل مستفيداً من فوزه في الذهاب بنتيجة 4-1.

شهدت المباراة تألق لافت لعبدالغفور المهري لاعب الاتحاد الذي سجل ثلاثية فريقه منها هدفين في الشوط الأول، بينما كان مصطفى سهد قد قلص الفارق للضيوف بهدف قبل نهاية الـ 45 دقيقة الأولى.

وفي نفس المرحلة من البطولة فاز شباب الأردن على نواذيبو الموريتاني لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق التأهل بعدما خسر ذهابا بنتيجة 4-1.


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