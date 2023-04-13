بينما تشهد فرنسا، اليوم الخميس، اضرابات واحتجاجات اليوم الثاني عشر من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد الحكومي، تتوقع المخابرات الإقليمية 400 ألف إلى 600 ألف متظاهر في فرنسا. فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان حظر التظاهر في محيط المجلس الدستوري الفرنسي.



ومن المقرر أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن النص غداً الجمعة، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد "تبادلًا" مع الشركاء الاجتماعيين في نهايته، بحسب محطة"بي إف أم" التلفزيونية الفرنسية.



وأكد ماكرون مجددًا أنه سيقترح قريبًا "التبادل مع الشركاء الاجتماعيين"، بعد قرار المجلس الدستوري يوم الجمعة.



بينما حظر جيرالد دارمانين التظاهرات حول المجلس الدستوري، أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أن الحكومة "لا تريد أن يكون هناك تعبير عنيف أو أي ضغط من أي نوع يمكن أن يثقل كاهل مؤسسة الجمهورية".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن "المجلس الدستوري له الصفاء في مناقشاته واحترام قراره"، مؤكداً أن السلطة التنفيذية تسعى إلى "التهدئة والحوار".



وبينما يتعين على المجلس الدستوري اتخاذ قرار بشأن نص تعديل نظام التقاعد، يضمن أوليفييه فيران أن تسعى السلطة التنفيذية إلى "التهدئة والحوار".



وتابع:" رئيسة الوزراء الفرنسية استقبلت الاتحاد النقابي كما أن ماكرون مستعد للتحدث مع القوى النقابية في البلاد في جو سلمي".



وفي بيان صحفي، حددت النقابة حجتها المقدمة إلى المجلس الدستوري "لتأكيد وجهة نظرها بشأن مشروع قانون تعديل المعاشات التقاعدية".



وفي باريس، تجمع أكثر من 300 متظاهر للاحتجاج السلمي أمام المكتب الرئيسي للعلامة التجارية الفاخرة "إل في إتش إم" التي تعتبر رمزًا للرأسمالية، إلا أن الأمر انتهى بهم باقتحام المبنى الواقع في 22 شارع مونتين في الدائرة الثامنة بباريس.



أما في قطاع المصافي، قالت الشركة "توتال إنرجيز"إنه من بين 299 مشغلًا تم إرسالهم إلى مصافي المجموعة صباح الخميس، كان حوالي 20٪ منهم في إضراب.



وفي مدينة فايزين، أغلق مائة ناشط نقابي و "يساري متطرف" مدخل المصفاة لنحو ساعتين صباح الخميس وتدخلت الشرطة التي فرقتهم دون وقوع حوادث كبيرة، بحسب مديرية الشرطة.



وفي قطاع التعليم، دخل حوالي 5٪ من كادر المدرسين في إضراب، بحسب وزارة التربية والتعليم الفرنسية.