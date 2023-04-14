أمريكا ترحب باستئناف العلاقات البحرينية القطرية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس عن ترحيبها باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية "نهنئ شريكينا الرئيسيين البحرين وقطر على قرارهما باستئناف العلاقات الدبلوماسية".



وتابع البيان أن "هذا الاختراق يمثل خطوة حاسمة في جهودنا الجماعية لتشكيل منطقة أكثر تكاملا واستقرارا وسلما وازدهارا".



وأضاف البيان أن الولايات المتحدة سعت إلى تعزيز التكامل الإقليمي وخفض التصعيد، بما في ذلك بين هذين الشريكين المهمين والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.



وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بنشاط مع الشركاء الإقليميين لتعزيز هذا الهدف المشترك المتمثل في منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا.