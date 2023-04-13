الحكومة الألمانية توافق على توريد بولندا مقاتلات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن الحكومة الألمانية وافقت على توريد بولندا طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.

كانت بولندا قدمت طلبا بهذا الخصوص اليوم وردت ألمانيا بالإيجاب على الطلب في غضون ساعات قليلة.

ورحب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان بالقرار وقال: "هذا يوضح أن من الممكن الاعتماد على ألمانيا".

وتتعلق هذه الخطوة بخمس طائرات ميج-29 كانت ألمانيا سلمتها إلى بولندا في عام 2003، وكان الجيش الألماني حصل على هذه الطائرات من مخزونات الجيش الشعبي الوطني في ألمانيا الشرقية السابقة.