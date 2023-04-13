 الحكومة الألمانية توافق على توريد بولندا مقاتلات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا - بوابة الشروق
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الحكومة الألمانية توافق على توريد بولندا مقاتلات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 8:12 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 8:12 م

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن الحكومة الألمانية وافقت على توريد بولندا طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.

كانت بولندا قدمت طلبا بهذا الخصوص اليوم وردت ألمانيا بالإيجاب على الطلب في غضون ساعات قليلة.

ورحب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان بالقرار وقال: "هذا يوضح أن من الممكن الاعتماد على ألمانيا".

وتتعلق هذه الخطوة بخمس طائرات ميج-29 كانت ألمانيا سلمتها إلى بولندا في عام 2003، وكان الجيش الألماني حصل على هذه الطائرات من مخزونات الجيش الشعبي الوطني في ألمانيا الشرقية السابقة.

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