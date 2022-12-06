سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط أو بعيد المدى

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط أو طويل المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ أطلق في الساعة 0723 صباحا بالتوقيت المحلي (2223 الأربعاء بتوقيت جرينتش) باتجاه بحر الشرق، الذي يُعرف أيضا ببحر اليابان.

وحلق الصاروخ الباليستي متوسط أو طويل المدى على بعد حوالي 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في المياه، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الإطلاق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وأدانت الولايات المتحدة ما وصفته بتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إن الرئيس جو بايدن و"فريقه للأمن القومي يقيمون الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا".

وأضافت واتسون في بيان: "ستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكي وجمهورية كوريا والحلفاء اليابانيين".

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الباليستية من أي مدى، والتي اعتمادا على تصميمها، يمكن أيضا تزويدها برأس حربي نووي.

وازدادت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بصورة كبيرة منذ العام الماضي. وتختبر كوريا الشمالية بشكل متزايد صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، على الرغم من الحظر الذي فرضته قرارات الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، استأنفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق.

ويخشى مراقبون من أن أول تجربة نووية لبيونج يانج منذ سنوات باتت وشيكة.