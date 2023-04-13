ترامب يصل مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس.

ورفعت جيمس، دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن سبتمبر ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين، تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية؛ للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية.

ورفع ترامب، دعوى على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى، بحسب وكالة رويترز.

وفي مارس، طلب ترامب من المحكمة، تأجيل الموعد النهائي للدعوى 6 أشهر.

وقال إن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات "الهائلة" من المواد، بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.

وقال ترامب، على منشور آخر على منصته اليوم: "سأتمكن أخيرا من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم".