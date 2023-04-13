نيللي كريم عن دورها في «عملة نادرة»: تخوفت من اللهجة الصعيدي

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن كواليس دورها بمسلسل «عملة نادرة»، مؤكدة أنها كانت تشعر بالقلق من اللهجة الصعيدي.

وأضافت خلال لقاء لها مع برنامج «مساء العربية»، المذاع على قناة «العربية»، مساء الأربعاء، أن مصحح اللهجة الموجود بالعمل طمأنها وباقي المشاركين بالعمل.

وذكرت أن مسلسل «عملة نادرة»، ليس العمل الأول الذي يجمعها بزوجها هشام عاشور، فتشارك الثنائي في مسلسل آخر باسم «روز وليلى»، والمقرر عرضه على قناة «إم بي سي مصر».

وأكدت أنها لم تعلق على أداء زوجها في المسلسل، ولكنه أحيانًا يأخذ رأيه في دورها، خاصًة أنه يقدم دور صعب جدًا.

ومن جانبه، عبر الفنان هشام عاشور عن سعادته لمشاركته العمل مع زوجته الفنانة نيللي كريم.

وأضاف أنه كان يشك في جودة أدائها للهجة الصعيدية، ولكنه تفاجأ عندما بدأ التصوير بمستواها وقدرتها على أداء الدور ومتطلباته بشكل جيد.

يذكر أن مسلسل «عملة نادرة»، من ضمن الأعمال الدرامية التي تشارك في السباق الرمضاني 2023، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنان جمال سليمان، وكمال أبو رية وأحمد عيد، والفنانة نيللي كريم، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، ومن إخراج محمد جمال العدل.