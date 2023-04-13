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وزيرة الخارجية الألمانية تصل الصين في أول زيارة رسمية لها هناك

تيانجين (الصين) (د ب أ)
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 9:27 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 9:27 ص

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، صباح اليوم الخميس، مدينة تيانجين الساحلية بالصين في أول زيارة رسمية لها هناك.

وتعتزم بيروك زيارة مدرسة تابعة لمشروع "باش" الألماني وهو (المدارس: شركاء المستقبل) في تيانجين، وتعتزم أيضا تفقد شركة ألمانية تنتج توربينات طاقة الرياح.

ومن المقرر إجراء المباحثات السياسية المحورية في بكين غدا الجمعة.

وفي ظل دعم بكين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي ظل الوضع في تايوان، قد تكون الزيارة أحد أصعب المهام من الناحية الدبلوماسية خلال فترة تولي بيربوك منصبها حتى الآن.

جدير بالذكر أن مشروع "باش" هو عبارة عن مبادرة أسستها وزارة الخارجية الألمانية منذ عام 2008 وتربط أكثر من 2000 مدرسة على مستوى العالم يجمعها إعطاء تعلم اللغة الألمانية مكانة خاصة.

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