إغلاق باب الترشيح لانتخابات البرلمان في موريتانيا

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انتهت المهلة القانونية والإدارية؛ لتقديم ملفات الترشيح لانتخابات البرلمان في موريتانيا، والمقررة يوم 13 مايو القادم.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إغلاق باب تقديم الترشيحات أمام الأحزاب السياسية الـ25 المرخص لها في البلاد.

وكانت العملية، بدأت في 29 مارس الماضي مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية؛ لتقديم أوراق الترشيحات للانتخابات الجهوية والبلدية، حيث تجري عمليات الاقتراع الثلاث بشكل متزامن في 13 من الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات لاحقا قائمة اللوائح المترشحة في مختلف الدوائر، داخل البلاد وخارجها، بعد تنقيح وتصحيح أي اختلالات أو أخطاء في الملفات المودعة لدى اللجنة أو طلب استكمال بعضها.

ويتألف البرلمان الموريتاني من 176 مقعدا أربعة منها لتمثيل الموريتانيين في الخارج، و13 مجلسا جهويا، و238 بلدية (مجلس بلدي) في عموم البلاد.

وتفتتح الحملة الانتخابية في 28 إبريل الجاري وتختتم في 11 مايو المقبل للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة قبل توجه الموريتانيين إلى صناديق الاقتراع.

ويبلغ مجموع الناخبين المسجلين مليونا و785 ألفا و36 شخصا موزعين على 4729 مكتب تصويت داخل وخارج البلاد، حسب إعلان اللجنة الانتخابية.