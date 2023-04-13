شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الأجهر، حديث بين ميدا «أحمد صفوت»، وصديق والده الذي تحدث معه عن أهمية بر الأب حيا كان أو ميتا وسط حالة من الندم والحزن بعدما قتله بوضع السم في الطعام في حلقة سابقة.

بينما شهدت الأحداث مشهد الهجوم علي الفنان أحمد صفوت من مسلحين، وذلك بعدما أرسلهم الفنان عمرو عبد الجليل، لقتله والزواج من طليقته الفنان سارة سلامة، حيث شهدت الأحداث مشاجرة أمام محل ميدا بمشاركة الفنان عمرو سعد، وظلت المشاجرة بين المسلحين وعمرو سعد وأحمد صفوت امام المحل حتى تم خطف ميدا لمكان مجهول.

ومن ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل «الأجهر»، خطف الفنان عمرو عبد الجليل من شقة ميدا، اثناء محاولة لزيارة سارة سلامة ليخبرها أنه قتل ميدا، وأصبح الجو خالي لهما، إذ تفاجأ عمرو عبد الجليل بوجود مكيدة له من مصطفي الأجهر وتم اختطافه وقتله من قبل «مصطفي الأجه»"، وذلك لأخذ «ثأر» والدته من عدد من أبطال العمل وأبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل.