مدرب فيوتشر: هدفنا عدم التراجع عن وضعنا الحالي

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تحدث محمد عبد الكريم المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر عن تصدر ناديه بطولة الدوري المصري بشكل مؤقت بعد الفوز على غزل المحلة.

وقال عبد الكريم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "احنا مش اقل من اي فريق، الأهلي متبقي له 4 مباريات بفارق عن فيوتشر اه ولكن لا توجد هناك مباريات مضمون الفوز بها".

وتابع "نسير في البطولة مباراة تلو مباراة، الأهم بالنسبة لنا الحفاظ على المكانة التي نتواجد فيها حاليا ولا نبتعد عنها".

وأضاف عبد الكريم "لو ربنا كرمنا بحاجة لا نتوقعها يبقى فضل من عند ربنا، احنا شاركنا في الكونفدرالية الموسم ده وبنتمنى الموسم القادم نلعب في مستوى أفضل".

وأختتم تصريحاته "احنا مجهزين الصف الثاني من الفريق وبنظهر بمستوى جيد في الفريق رغم وجود اصابات كثيرة في الفريق".