نتفليكس تكشف عن المقدمة الرسمية لفيلم الإثارة النفسي السعودي «الخطابة»

كشفت نتفليكس عن المقدمة الرسمية لأحدث أفلامها في العالم العربي "الخطّابة"، والذي يصوّر سلسة من الأحداث المشوقة والغامضة، التي ستخطف أنفاس المشاهدين، وتحملهم في رحلة مشوّقة من مكتب حديث معاصر في المدينة إلى المنحدرات التاريخية لمحافظة العلا السعودية، التي أدرجتها اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي، وسيُعرض الفيلم حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 27 أبريل الجاري.

يروي الفيلم قصة طارق "حسام الحارثي"، وهو موظف يعمل في قسم تكنولوجيا المعلومات، يقع في شباك المتدربة الجديدة "نور الخضراء"، ويهيم بها عشقًا، فيتبعها إلى منتجع صحراوي تجتاحه قوى غريبة وتسيطر عليه، ويلتقي خطّابة "ريم الحبيب" ويحيط بها الغموض وتعد كل رجل بجمعه بعروسه المثالية.

وحين يتجول طارق خارج أسوار المنتجع، يكشف عن قِصص تمتد جذورها لزمن قديم.

وصرّح مخرج الفيلم عبدالمحسن الضبعان: "كبُرت وأنا أسمع الكثير من القصص التي تحكي روايات عن الحب والانتقام، قصصٌ فيها قوى خارقة أثرَت مخيلتنا كأطفال، ولذلك أردت أن يجمع فيلم الخطّابة جميع هذه الجوانب، واخترت مدينة العلا التاريخية بما فيها من مناظر خلّابة كموقع للتصوير.. أنا متحمس لفكرة إنتاج هذا الفيلم في السعودية، فأفلام الإثارة النفسية هي من الأنواع الجديدة نسبيًا في صناعة السينما المحلية".

وتابع: "يصوّر الفيلم رحلة الشخصيات وهي تمرّ بمشاعر وعواطف متناقضة للوصول إلى غاياتها، ويجمع بين الماضي والحاضر بأسلوب سعودي بحت، وأنا متشوق لرؤية ردّ فعل المشاهدين عليه".

الفيلم من إنتاج استوديوهات "تلفاز11"، ومن إخراج عبدالمحسن الضبعان، وسيُعرض حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 27 أبريل 2023.