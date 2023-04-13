وساطة سعودية لنزع فتيل الأزمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع

أفادت مصادر سياسية سودانية بأن المملكة العربية السعودية، دخلت على خط الوساطة لنزع فتيل الأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقالت المصادر لصحيفة "الديمقراطي" السودانية في عددها الصادر، اليوم الخميس، إن السعودية "اقترحت سحب قوات الدعم السريع من مروي على أن يُعالج لاحقاً الوجود العسكري المصري بالقاعدة الجوية السودانية".



ووفق الصحيفة، "احتدمت التوترات الأمنية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن حشدت الأخيرة فجر أمس الأربعاء حوالي مئة مركبة عسكرية حول منطقة قاعدة مروى الجوية التي تتواجد بها طائرات عسكرية مصرية".



وطبقا للصحيفة، "يأتي حشد الدعم السريع لقواته في المنطقة على خلفية التوتر المتصاعد بين الجيش والدعم السريع الذي يؤججه الفلول ومطامع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو "حميدتي" في السلطة المطلقة".



وبحسب الصحيفة، "تتهم قوات الدعم السريع النظام المصري بجلب طائراته إلى منطقة مروي لدعم الفلول حال اندلاع المواجهة بين الطرفين".



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أكدت أن "حفظ وصون أمن وسلامة البلاد يقع على عاتقها دستورا وقانونا، محذرة من قيام قيادة قوات الدعم السريع بحشد القوات والانتشار داخل العاصمة وبعض المدن".