رامز جلال عن غادة إبراهيم: نجمة بلا أعمال

حلت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على الفنان رامز جلال، في برنامجه «نيفير إند»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس.



وقدم «جلال»، في بداية الحلقة قائلًا: « ما شاء الله نجمة بلا أعمال إنك تفتكرلها فيلم مفيش، تفتكرلها مسلسل معنديش، انا مش شايف غير باروكة وسيليكون، معانا ومعاكم نجمة كعابيش الفنانة غادة إبراهيم»- على حد قوله.



وتابع ساخرًا: «هيفاء وهبي الغلابة تتقدم، شكلها فطرانة سندوتشين بوتكس، وايه الضفرتين دول إنتِ عاملة فيها صغيرة على الحب، وإيه الجزمة اللي لابسها دي خزان مايه»- على حد وصفه.



برنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.