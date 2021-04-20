مجموعة السبع: يجب أن تضطلع الدول الفقيرة بأدوار أكبر في سلاسل التوريد

قالت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط يجب أن تضطلع بـ"أدوار أكبر" للمساعدة في تأمين وتنويع سلاسل التوريد العالمية، كما في التقنيات الاستراتيجية ومصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء المالية وقادة البنوك المركزية في الديمقراطيات الصناعية الرائدة أن الدرجة العالية من التركيز في مواد التصنيع عالية التقنية هي مدعاة للقلق.

ولم يسم البيان الذي صدر الأربعاء الصين التي تهيمن على قطاعات تكنولوجية معينة مثل أشباه الموصلات.

وقالت مجموعة السبع إنها تبحث عن شركاء محتملين وإن التكتل يمكن أن يقدم حوافز ضريبية وإعانات وقروضا عامة.

وذكر البيان الصادر على هامش الاجتماعات التي يعقدها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: "نلتزم بالتمكين المشترك للدول منخفضة ومتوسطة الدخل للعب أدوار أكبر في سلاسل التوريد من خلال التعاون متبادل المنفعة من خلال الجمع بين التمويل والمعرفة والشراكة، مما سيساعد على المساهمة في التنمية المستدامة وتعزيز مرونة سلسلة التوريد على مستوى العالم".

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.