تقرير: لم يتم توجيه اتهامات حتى الآن للجندي المشتبه بتسريبه وثائق البنتاجون

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن للجندي المشتبه بتسريبه وثائق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد قالت في وقت سابق، إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" يسعى لاستجواب الجندي المتهم بتسريب الوثائق.



وفتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا رسميا الأسبوع الماضي بعد أن أحالت وزارة الدفاع (البنتاجون) الأمر إليها.



ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على ديسكورد ومنصات أخرى مثل فور تشان وتيليجرام وتويتر.



وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.



ولا تزال تداعيات حادثة تسريب وثائق سرية وسرية للغاية من وزارة الدفاع الأمريكية مستمرة حتى الآن، بوصفها أحد أكبر الكوابيس في الولايات المتحدة.