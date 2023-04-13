أفادت مجلة"نيوزويك" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أغلقت الشواطئ في شبه جزيرة القرم أمام السباحين وتقوم بحفر الخنادق وإعداد مواقع دفاعية جديدة تحسبا لهجوم أوكراني مضاد هذا الربيع.



ونشرت قناة "مقاومة المعلومات" الأوكرانية غير الحكومية على تطبيق التواصل "تليجرام"، صورة تظهر شاطئا فارغا في الجزيرة يحوي على ما يبدو تحصينات دفاعية روسية على طول الشاطئ.



وأوردت القناة قرارا اتخذته إدارة مجلس قرية شتورموفسكي، بحظر السباحة في قريتي شتورموف وبوبيفكا في غرب منطقة ساكي في القرم على ساحل البحر الأسود وبحيرة دونوزلاف.



وأضافت أن "الروس حفروا في وقت سابق على هذه الشواطئ عشرات الكيلومترات من الخنادق ووضعوا مدفعية في شبه جزيرة القرم قبل الهجوم المتوقع للقوات الأوكرانية".



كما أظهرت قناة "رياح القرم"، وهي قناة إخبارية أوكرانية على "تليجرام"، مقطع فيديو يظهر خنادق يتم بناؤها على طول شواطئ شبه جزيرة القرم.



ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مؤخرا صور بالأقمار الصناعية من شركة ماكسار الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء، تظهر القوات الروسية وهي تبني شبكة واسعة من التحصينات الدفاعية على طول الحدود مع جنوب أوكرانيا.



وصرحت تاميلا تاشيفا، وهي كبيرة ممثلي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شبه جزيرة القرم، على التلفزيون الأوكراني، بأن الروس قلقون من مساعي أوكرانيا لاستعادة المنطقة، ويهربون من شبه جزيرة القرم، على حد قولها.



وترجح التقارير الإعلامية والعسكرية شن أوكرانيا هجوما مضادا على القوات الروسية في الربيع لاستعادة أراضيها، واستخدام الأسلحة الغربية التي حصلت عليها مؤخرا.