أندية الدوري الإنجليزي توافق على إزالة إعلانات شركات القمار الراعية من على قمصانها

وافقت أندية رابطة الدوري الإنجليزي، على إزالة إعلانات شركات القمار الراعية من على قمصانها في أيام المباريات، لكن ذلك سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية موسم 2025/2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه بعد مشاورات مكثفة بين الأندية العشرين بالدوري الإنجليزي ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، تم اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يجعل بطولة الدوري الإنجليزي أول بطولة في بريطانيا تتخذ قرارا لتقليل إعلانات القمار طواعية.

وجاء في بيان: "أندية الدوري الإنجليزي وافقت بشكل جماعي على سحب شركات القمار من رعاية قمصان الفرق أيام المباريات، لتصبح أول بطولة دوري في بريطانيا تتخذ إجراء مثل ذلك طواعية، وذلك لتقليص الدعاية للمقامرة".

وأضاف: "يأتي ذلك الاعلان بعد مشاورات مكثفة مع رابطة الدوري والأندية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة كجزء من مراجعة حكومية مستمرة لقوانين المقامرة الحالية".

وأوضح البيان: "تعمل رابطة الدوري الإنجليزي مع باقي الرياضات على تطوير أسلوب جديد للدعاية للمقامرة".

وتابع: "من أجل تمكين الأندية في الابتعاد عن شركات القمار في رعاية قمصان الفرق، سيبدأ الاتفاق الجماعي على ذلك بنهاية موسم 2025/2026".