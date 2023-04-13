تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عقب فوز اللوس بلانكوس بهدفين نظيفين أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، لحساب ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لـ بي تي سبورت: "لا تنس أن تشيلسي فريق جيد ولديه لاعبين جيدين، لقد فزنا 2-0 واستفدنا من هذه المباراة ".

وأضاف:" لم ينته الأمر بعد، نحن بحاجة للقتال والتضحية، في ستامفورد بريدج ، هذا طبيعي ، إنها ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، نحن راضون عن المباراة ، لقد كانت مباراة جيدة ويجب أن نكون مستعدين للمباراة التالية ".

وأضاف:"عندما لعبنا ضد 10 رجال وضعوا في كتلة منخفضة ولم يكن من السهل إيجاد حل، لقد بذلنا الكثير من الطاقة في المباراة للضغط العالي، في النهاية ، لم نكن مستعدين لإيجاد حل، لكن النتيجة والأداء كانت جيدة " . وواصل "أعرف كرة القدم جيدًا حقًا، يدرك اللاعبون أن هناك 90 دقيقة أخرى للعب، سيكون الأمر صعبًا وعلينا أن نكون مستعدين ".

واختتم "لدي ذكريات جيدة عن فرانك لامبارد. لاعب رائع، أتمنى لهم أن يكون مدربًا رائعًا، ليس بالضرورة يوم الثلاثاء!".