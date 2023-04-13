قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، إن الجدل الدائر حول مسلسل «تحت الوصاية» قبل عرضه لا معنى له، منوهة أن البعض تبرع بالإساءة لبطلته الفنانة مني زكي؛ بسبب البوستر الدعائي دون معرفة قصة المسلسل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «trand new story»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «عندما عرض المسلسل الناس اكتشفت أن المكياج منطقي جدًا، وأن مظهر منى منطقي وغير مبالغ فيه ولا يقصد الإساءة لأي قطاع».

وأشارت إلى أن قصة «تحت الوصاية» تتسم بالتشويق والجمال في الطرح، مضيفة: «الإخراج جيد وكذلك التصوير والموسيقى التصويرية وأداء ممثلين، والعمل يكاد يكون فيه تكامل».

وذكرت أن أدوار الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد عيد بمسلسل «عملة نادرة» مفاجأة، قائلة إن اختيار «عيد» لتقديم هذا الدور، به جرأة وشجاعة من المخرج والفنان نفسه.

ولفتت إلى متابعتها مجموعة من الأعمال الأخرى مثل «كامل العدد» و«الهرشة السابعة»، منوهة أن «التعليق على تركيبة شخصية الفنانة أمينة خليل، في المسلسل الثاني غير منطقي».

وأكملت: «المؤلف يرسم شخصية سيدة متوترة أو تعاني مشكلات تؤدي إلى شعورها بالتوتر، وعندما تقدم أمينة الدور بشكل صحيح نقول لا ظلمت الرجل أو ظلمت المرأة؟ العلاقات فيها شخص مسئول عن الخطأ سواء الرجل أو المرأة، وأحداث المسلسل أقرب إلى الواقعية».

وعلقت على تناول مسلسلات «1000 حمد الله ع السلامة» و«جميلة» و«ستهم» و«عملة نادرة» و«تحت الوصاية» لفكرة الميراث، لافتة إلى أن بعض القضايا تكون ملحة في وقت معين.

واستطردت: «خاصة ما يخص النساء والغبن الشديد الذي يتعرضن له في الميراث، يجعل الكثيرون يتحدثون فيه ويحاولون إيجاد حل له، ففي الصعيد ومدن كثيرة المرأة لا ترث مهما كان لها حق، والموضوع يطرح بأشكال ومعالجات مختلفة».

ونوهت أن «السينما لا تتعامل مع النساء إلا كتابعات للبطل الرجل، وهو ما يجعل الساحة في الدراما التليفزيونية متاحة لقضايا المرأة أو موضوعات تخصها»، مشيدة بلعب مجموعة كبيرة من الفنانات لأدوار البطولة في مسلسلات رمضان، وتحقيقهن نجاحات على مدار السنوات الماضية.