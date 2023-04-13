تقرير بريطاني: مشكلات متزايدة بين حكومة روسيا وشعبها بشأن حرب أوكرانيا

ذكر تقرير استخباراتي بريطاني، اليوم الخميس، أنه ربما تكون هناك مشاكل متزايدة في كيفية تواصل الحكومة الروسية مع شعبها بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وصف موسكو للحرب "بالعملية العسكرية الخاصة" وهو ما يماثل روح التجربة السوفيتية في الحرب العالمية الثانية، يواجه خطر التسبب في عدم ارتياح بين الروس، الذين لديهم معرفة مباشرة بحجم الخسائر القوية للحرب في أوكرانيا.

وترجع مشاكل التواصل إلى خطط روسيا لاحتفالات يوم النصر في التاسع من مايو، حيث تحتفل موسكو بانتصار السوفيت على ألمانيا النازية عام 1945.

ويشار إلى أنه في بعض المناطق القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مثل شبه جزيرة القرم، تم إلغاء المواكب العسكرية.

ويشير التقرير البريطاني، إلى أن الروس الذين يعيشون بالقرب من الحدود ربما يكونوا على دراية أكبر بحقائق الحرب في أوكرانيا مقارنة بمن يعيشون بعيدا، حيث ستجرى الاحتفالات كالمعتاد.

ورجح التقرير، استنادا لمعلومات رسمية، إمكانية إلغاء المسيرات العسكرية لدواع أمنية.