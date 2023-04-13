نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الاتحاد المصرى للكانوي والكاياك

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اللواء أيمن شويته رئيس الاتحاد المصرى والعربي للكانوي والكاياك، والدكتور عمرو تمراز عضو مجلس الإدارة ومدير التنمية القاري، لبحث دراسة استضافة محافظة البحيرة بنادى المعدية بإدكو، عدد من سباقات البطولة الأفريقية التي ستقام بمصر في نوفمبر ٢٠٢٣.



وعقدت نائب محافظ البحيرة، اجتماعا، بحضور الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد محجوب رئيس مركز إدكو؛ للوقوف على التجهيزات المتعلقة بنادي المعدية لاستضافة بحيرة إدكو جزء من سباقات البطولة الأفريقية، والعمل على توفير كل الاحتياجات المطلوبة، لإنجاح البطولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.



وتتم حاليا أعمال تهيئة المجرى المائي ببحيرة إدكو، ليصبح مجرى مائي دائم مطابق للقياسات الدولية، بالإضافة تجهيز مقر لإقامة معسكرات داخلية دائمة للمنتخبات المصرية والعربية بالقرب من مدينة إدكو، مما سيسهم في إنعاش السياحة الرياضية.