مي كساب: «مقدرش أعمل دور يخلي أولادي يخجلوا مني»

سألت الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة مي كساب، هل عُرض عليكِ دور جريء خلال مشوارك الفني، وشعرتَ بالخوف من تقديمه؟، لترد: «اتعرض عليا مرة واحدة فيلم وموافقتش»- على حد قولها.

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس،: «أنا ناسيه اسم الفيلم، بس فاكرة إنه دور واحدة بتكلم أولاد أونلاين وتعملهم حركات فأنا خفت ومقدرتش اعمل ده».

ووجهت الإعلامية سؤالًا آخر: في حال عرض دور جرىء من ناحية الملابس وفي أسلوبه مقابل أجر عالي هل تقبلي؟، لترد: «أنا بحب التمثيل جدًا وبلاقي نفسي فيه، لكن بحب أولادي أكتر ومقدرش أعمل حاجة أولادي يخجلوا منها»-على حد تعبيرها.

اختارت الفنانة مي سليم الفنان هشام ماجد، كأكثر كوميديان يُضحكها، وذلك بعد عرض الإعلامية أسما إبراهيم صور لكلًا من الفنان هشام ماجد، وسامح حسين، وهشام محمد.

وعلقت: «أنا طالعة مرات هشام ماجد في مسلسل اللعبة، وكيميتنا عالية جدًا، وسامح اشتغلت معاه كتير وصاحبي وأخويا وعشرة عمري، لكن هختار هشام عشان لسه شيفاه وقلتله أنا بطلة فيلمك الجاي»- بحسب وصفها.

يذكر أن مسلسل «اللعبة»، عُرض لأول مرة في شهر رمضان 2020، على قناة «إم بي سي مصر»، وكان العمل بطولة كلًا من هشام ماجد، وهشام محمد «شيكو»، ومي كساب، وأحمد فتحي، وميرنا جميل، ومن إخراج معتز التوني.