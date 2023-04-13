وزير المالية الأوكراني يدعو الشركاء لفرض عقوبات على الدول التي تساعد روسيا

دعا وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو شركاء بلاده إلى فرض المزيد من العقوبات على البلدان التي تقوم بمساعدة روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة على أوكرانيا.



وأوضح مارشينكو -خلال كلمة ألقاها أثناء حضور اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة، خلال زيارة عمل للولاليات المتحدة، أن العقوبات المفروضة ضد الاتحاد الروسي لا تعمل بشكل فعال، ولذا يجب على شركاء أوكرانيا مراقبة الامتثال للعقوبات وفرضها بشكل فعال على الدول التي تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لوزارة المالية الأوكرانية، اليوم الخميس.



جدير بالذكر أن الاجتماع حضره وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة ومحافظو البنوك المركزية وقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية.